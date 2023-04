Ingen har ansvaret i dansk politik, så nu må vælgerne tage deres del af det

Vi hører tit, at politik handler om ansvar. Se bare på det nys fremlagte finanslovsforslag, der har fået titlen ”En ansvarlig vej frem”, eller lyt til alle de politikere, der mener sig berettiget til magten, fordi netop de er villige til at påtage sig ansvaret for landets ve og vel.

Men midt i denne snak er der noget, der både