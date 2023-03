Regeringen har ikke forstået, hvorfor Danmark er et godt land

Man skal ikke undervurdere traditioner. Den vigtigste grund til, at Danmark er et fantastisk land, er vores høje tillid. Sammenlign med de store demonstrationer i Israel mod at flytte magtens fra deres højesteret til politikerne. Eller de komplicerede ’checks and balances’ i det amerikanske demokrati. I Danmark har Højesteret kun underkendt politikerne én gang i Grundlovens 170-årige historie. Og der er nærmest ingen magtadskillelse mellem regering og folketing. Vi har ingen kontrol, men masser af tillid.

At vi kan stole på hinanden gør os i øvrigt også mere effektive. Selvom der er sejlivede fordomme om det modsatte, er Danmark ekstremt smidigt og ubureaukratisk. Derfor er vores produktivitet blandt de højeste i verden. Netop fordi vi er så produktive har vi høj velstand på trods af et lavt antal timer på arbejdsmarkedet. Det skyldes naturligvis ikke kun tillid, men først og fremmest et tårnhøjt niveau af viden og uddannelse. Om det er træning på arbejdet, en uddannelse som faglært eller rigtig mange år på universitetet, er det alt sammen med til at løfte vores samlede evne til at skabe værdi.