Hvor blev folkeligheden af, Mette Frederiksen?

Det er faktisk både trist og ærgerligt, for med en buldrende energikrise og en inflation på himmelflugt er der brug for partier, som kan og vil tage hånd om og skabe tryghed for danskerne.

I Dansk Folkeparti er vi meget fokuserede på at sikre sammenhængskraften i Danmark – vi ønsker at bidrage til at hjælpe alle danskere godt igennem den aktuelle krise. Samtidig skal vi naturligvis styrke sundheden både nu og i fremtiden. Alle borgere skal have en læge og andet sundhedspersonale inden for en acceptabel afstand – og så skal vi altså være bedre til at tage os af de ældre. Vi skal naturligvis have sat et loft over pensionsalderen en gang for alle. Og under alle omstændigheder skal vi sikre, at både politibetjenten, maleren, mekanikeren, maskinarbejderen, sælgeren og frisøren har råd til at leve et godt liv. Samtidig med at vi naturligvis skal bevare den håndfaste udlændingepolitik, så vi fastholder blikket på hele tiden at skabe et tryggere Danmark – til gavn for os alle sammen.

Dansk Folkepartis syn på det medmenneskelige, det danske og på alle de værdier og traditioner, som vi er fælles om, kommer ikke til at ændre sig – bare fordi de politiske vinde blæser anderledes. Vi står fast på vores holdninger og værdier – man skal slet og ret opføre sig ordentligt og bidrage til fællesskabet, når man bor i Danmark.