Overforbruget er enormt

Der er ni måneder igen, inden vi når til nytår, og i al den tid overforbruger danskerne af Jordens ressourcer. Det er det resultat, der kommer ud af regnemaskinen, når Global Footprint Network indsætter forbruget i alle verdens lande i en stor regnemodel.

Det er uhyre let at påstå, at det kan man ikke udregne, at præmisserne er helt forkerte, eller at alle lande er forskellige, så det rager ikke os. Men det vil være at stikke hovedet i busken, for det er helt korrekt, at danskernes forbrug ikke harmonerer med en bæredygtig livsstil.