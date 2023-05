Jeg lærte noget af at bruge Tiktok.

Appens indhold højnede ikke mit intellekt, men dens evne til at fastholde lærte mig, at jeg er lettere at snyde end som så.

Tiktok er den mest downloadede app i verden. For tiden er det måske også den mest kritiserede. Og jeg må blankt indrømme, at jeg ikke forstår hvorfor. Jeg har nemlig aldrig haft en Tiktok. Ikke før nu.