KL-mødet var fuld udblæsning for en falsk melodi

Kort sagt: det er ikke uundgåeligt, at den offentlige velfærdsservice skal reduceres. Men der skal vælges. De, der påstår, at den offentlige velfærdsservice må reduceres, må forklare, hvorfor vi skal opretholde et uholdbart stort overskud på betalingsbalancen, ligesom de bør forklare, hvorfor der, trods disse negative udsigter for offentligt velfærdsservice, skal gives betydelige skattelettelser, som det er aftalt i regeringsgrundlaget for SVM-regeringen, ligesom der yderligere er proklameret et skattestop.

Det er efter min vurdering forbløffende, at økonomiske eksperter, ja selv vismænd, ikke udfordrer dette perspektiv for den offentlige velfærdsservice. Kun en større international økonomisk krise vil frigøre den nødvendige arbejdskraft, som det blev efterlyst på det netop afholdte Kommunalpolitiske Topmøde. Men dette er der ikke udsigt til i henhold til internationale konjunkturforudsigelser.

Derfor er det – givet regeringsgrundlaget – først og fremmest tale om bragesnak, når der fabuleres om tilgang af tilstrækkelig indenlandsk arbejdskraft til at sikre den offentlige service, hvis muligheden for en revaluering af kronen ikke tages i betragtning. Og også muligheden for at løse dette problem ved tilgang af udenlandsk arbejdskraft er af mange grunde ikke realistisk de kommende år. Denne problemstilling burde en kritisk dagspresse også gøre op med, ikke mindst når der opstilles ikke nødvendige negative perspektiver for at bevare vores velfærdssamfund, hvad der især vil ramme ikke-begunstigede.