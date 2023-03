Det digitale eksperiment vil menneskeligt lave uoprettelige fejl

Digitaliseringstvang – det går man altså ind for i Venstre. Ja, efterhånden er det ikke bare åndelige islæt, men også friheden, man skal lede forgæves efter i det gamle liberale parti. For ifølge digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) gør man danskerne en bjørnetjeneste ved at tillade dem at leve uden digitale løsninger, eksempelvis MitID