Vi er blevet for blufærdige til at vise religiøse behov

Jeg mener, at det er værd at opholde sig ved og foruroliges over, at vi i vores samfund takket være årtiers tab af kristendom og dannelse er kommet på så lang afstand af forståelsen af at være en underfuld skabning både af støv og ånd, at det kan komme som en overraskelse, at størstedelen af danskerne faktisk erkender deres åndelige behov.

Og som det fremgår af undersøgelsen, har de åndelige behov mange forskellige udtryk. Blandt andet at hvile et sted, der giver dig fred og ro. At blive forsikret om, at ens liv har været meningsfuldt og værdifuldt. At bede for sig selv. At nogen beder for én. At vende sig mod en højere magt. At deltage i en åndelig/religiøs ceremoni.