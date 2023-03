Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

23/03/2023 KL. 15:00

Hvis så mange tusind nye ansatte ikke hjælper, så er der noget helt galt

Det kan ikke være rigtigt, at vi alle står med en fornemmelse af en velfærdsstat, der slår revner og så samtidig skal betale for yderligere 36.500 mennesker til at stå at kigge på, at det hele falder sammen.