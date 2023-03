Hvad skal der til, for at vi lærer af historien?

Han kom til magten ved et kup for et årti siden og har styret sit land diktatorisk lige siden. Og han anklages af menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch for at nægte at udstede pas til systemkritikere, der er rejst til udlandet, medmindre de tager til Egypten for at få deres pas fornyet – og hvem ved, hvilken skæbne der venter dem, når de sætter deres fødder på egyptisk jord!

Alligevel er vores statsminister på besøg i Egypten for at skabe fundament for et stærkt handelssamarbejde med Egypten.

Læg dertil, at vores udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, for nylig bekendtgjorde, at det forbud mod våbeneksport til De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien, som har eksisteret, siden Saudi-Arabien slog systemkritikeren Jamal Khashoggi ihjel i 2018, ikke skal forlænges.