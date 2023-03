Det haster med en ny ældrelov

Her spiller tværfaglige teams en central rolle, så indsatsen kan tilrettelægges mellem den ældre og de medarbejdere, der skal udføre hjælpen. Det skal ikke besluttes administrativt bag et skrivebord. Hjælpen skal komme, når den enkelte ældre har behov for den. Der er jo trods alt ingen, der eksempelvis beder om hjælp til at komme på toilettet, hvis man ikke har behov for det. Det vil være et stort fremskridt.

Men vi er også nødt til at sikre de ældre nogle nationale minimumsrettigheder. Faste hjemmehjælpere i et tværfagligt team er et eksempel. Ret til et dagligt bad og ugentlig rengøring samt en udvidet klippekortsordning er andre eksempler. Minimumsrettighederne skal sikre et højt, ensartet kommunalt serviceniveau.