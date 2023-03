Regeringens medieansvarsudvalg har et stykke vej til troværdigheden

Den seneste store undersøgelse fra Reuters Digital News Report fra 2022 viser, at 58 pct. af danskerne stadig har høj tillid til den information, de får fra de traditionelle nyhedsmedier. 11 pct. siger, at de ikke har tillid til medierne. Det er et andet billede end det, der ofte tegnes af danske mediers flossede troværdighed, og faktisk