Den nye politiske stabilitet i Øst- og Centraleuropa gavner EU og Nato

Ikke mindst har den nye stabilitet, som generelt har indfundet sig siden ca. 2007, kæmpemæssig betydning for EU- og NATO-samarbejdet. Dette især af to grunde. For det første, fordi det i højere grad end i perioden ca. 1990-ca. 2007 er nogle af de samme politikere fra de pågældende lande, der nu fra gang til gang møder op til topmøderne (og de forskellige andre møder) i EU- og Nato-regi. Dette betyder, at politikerne fra både Øst-, Central- og Vesteuropa lærer hinanden bedre at kende på kryds og tværs, end de gjorde i 1990’erne og de første år af det 21. århundrede. Og de personlige relationer mellem politikerne betyder virkeligt meget - både generelt og i særdeleshed i krise- og krigstider som disse.

For det andet er der mere kontinuitet i den politik, der bliver ført fra de forskellige øst- og centraleuropæiske landes side, når der ikke længere hele tiden sker så store udskiftninger med hensyn til., hvilke partier og personer, der sidder i parlamenterne og på ministerposterne. Dette betyder, at det generelt er lettere for EU- og Nato-landene at tage nogle langsigtede beslutninger og lægge en langsigtet strategi, end i den periode, hvor magten hele tiden skiftede i Øst- og Centraleuropa.