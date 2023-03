En tyfon sidder fast over Christiansborg, og nødblusset brænder i horisonten

Man kan for øjeblikket dårligt gå på toilettet i to minutter, uden at der sker dramatiske forandringer på Christiansborg, inden man kommer ud igen. Den stille regn, der skaber grøde, når aldrig at dryppe på Christiansborg, for her står orkaner i kø. De seneste år har en tyfon nærmest placeret sig permanent over slottet.

Det