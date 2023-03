Når tidens kvinder opfører sig som rådne æg

Følelser og sansninger, erfaringer, sansninger og stemninger i et almindeligt hverdagsliv med alt det, livet er, blev i hvert fald ikke behandlet som seriøst læsestof i spalterne i landets store dagblade.

Og vel har meget været uset, vel har mange kvinder savnet anerkendelse – men i dag har vi i kraft af tidens overopmærksomhed på os selv en fuldstændig misforstået idé om, alle personlige erfaringer, enhver lille skævhed eller skuffelse fortjener offentlighedens lys og liv og opmærksomhed og omtale.

Hvis der er noget, der kan føre til the mental load, mental overbelastning, ja, så er det fokuseringen på os selv – og fortabelsen i os selv og vores egen selvforståelse.

Tidens selvstændige og frigjorte, selvbevidste og jamrende kvinde trænger til at løfte blikket fra sig selv og prøve at leve lidt under evighedens synsvinkel og her blive mindet om, at opgaverne og ansvaret, vi påtager os, for at hverdagslivet med vores nærmeste hænger sammen – ikke bare er sure pligter, men det daglige brød, vi lever af.

Og vi skal lære både at sige pyt og lære ydmygt at tage imod det daglige brød, som vi bliver skænket – nemlig hinanden og livet med hinanden.

Også alt det (irriterende), der hører til småtingsafdelingen, både opfyldning af skiftetøj i børnehaven, indkøb af D-dråber og fødselsdagsgaven til svigerfar.