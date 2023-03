Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

04/03/2023 KL. 08:30

For abonnenter

Nye skatteregler kan gøre boligejere insolvente og købere forgældede

At indefryse boligskatter er det samme som at få et blankolån. Det er foruroligende og kan få store konsekvenser for boligmarkedet.