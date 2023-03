Nigeria giver trods alt grund til en smule optimisme på demokratiets vegne

Årsagen til, at mange syd- og mellemamerikanske lande fik deres selvstændighed fra de europæiske kolonimagter allerede på et tidligt tidspunkt var, at mange af dem hørte under Spanien, og at det største af landene (Brasilien) hørte under Portugal. Eftersom både Spanien og Portugal i begyndelsen af 1800-tallet blev præget af forskellige store omvæltninger på grund af Napoleonskrigene i Europa, ønskede mange i disse to landes kolonier at kappe båndene til de gamle koloniherrer i den forbindelse.

I Afrika derimod hørte mange af kolonierne under lande som Storbritannien og Frankrig, og disse to vestlige kolonimagter stod stærkt i Europa og ude i verden, både økonomisk, politisk og militært op igennem det meste af 1800-tallet og første del af 1900-tallet. Først da begivenhederne i forbindelse med afslutningen af 2. Verdenskrig og begyndelsen på Den Kolde Krig omkring 1945 havde demonstreret, at tiden var ved at løbe fra de gamle europæiske stormagter, og at USA og USSR skulle vise sig at blive verdens nye supermagter, begyndte de gamle europæiske magter - under pres både udefra og indefra - at afvikle koloniherredømmet. Det skete ikke altid lige frivilligt. Men der var åbenlyst ingen vej tilbage. Tiden var løbet fra at have kolonier.

Den store generelle tidsforskel med hensyn til, hvornår de latinamerikanske og de afrikanske kolonier blev til selvstændige stater er imidlertid en meget vigtig del af forklaringen på, at også de ”nye tider” i form af et stabilt og længerevarende demokrati kom til de fleste af de latinamerikanske lande før, det kom til de afrikanske.

Da mange af Syd- og Mellemamerikas betydende, store stater i løbet af 1980’erne fik demokrati, var det efter mange årtiers erfaring med en vekselvirkning mellem forskellige former for demokrati og diktatur. Syd- og Mellemamerikas stater havde på dette tidspunkt haft mange årtier - siden selvstændigheden blev opnået for de fleste af dem omkring 1810-1825 - til at opbygge en national identitet, som er en vigtig forudsætning for, at demokratiet kan slå rod, og til at ”øve” sig i demokratiet (selv om det ikke altid lykkedes lige godt). Ligeledes havde de haft mange årtier til at forsøge at skabe en stabil økonomisk situation (selv om dette heller ikke altid lykkedes lige godt), som blev frembragt under hensyntagen til landets egne interesser. I modsætning til i Afrika, hvor den økonomiske politik helt frem til landenes frigørelse fra kolonimagterne i løbet af 1950’erne og 1960’erne var bestemt af hensynet til disse kolonimagters interesser - og ikke så meget af hensyn til landenes egne befolkningers interesser.

Når man ser tingene i dette længere historiske - og verdenshistoriske - perspektiv, er det ikke så mærkeligt, at den politiske stabilitet og den demokratiske udvikling generelt siden 1980’erne har været mere fremtrædende i Syd- og Mellemamerika end den tilsvarende udvikling i Afrikas stater i samme periode.

Imidlertid er dét, at Afrikas største stat, Nigeria, gennem de seneste nu 24 år har formået at holde fast i en form for demokrati i en længere periode, giver imidlertid grund til en vis optimisme på Afrikas - og demokratiets - vegne.

Demokratiet er således ikke i tilbagegang alle steder i øjeblikket, selv om man somme tider kan få det indtryk, når man ser på de aktuelle begivenheder i det østlige del af Europa, i Afghanistan og i forskellige andre dele af verden.