Alex Vanopslagh og Søren Pape svigter danskerne

Det er ganske ubegribelig, hvorledes partier som Liberal Alliance og Konservative fejler i deres opbakning til, at danskerne skal høres, inden man bare fjerner en af deres hellig/fridage.

Der er ingen tvivl om, at regeringen ønsker at fjerne store dededag. Godt nok var der ingen af de tre partier, som fortalte dette til vælgerne inden valget. Men med Venstres løftebrud og vælgerbedrag om at gøre Mette Frederiksen til statsminister er der ikke meget fra den side, der kan overraske.

Så hvorfor skulle Venstre ikke også fjerne en helligdag/fridag, uden at spørge befolkningen, når de nu er i gang.

Næ, min forbløffelse går mere på de partier, som jo gladeligt har ført sig frem i medierne med en kraftig kritik af forslaget. De er nu faldet lige så hurtigt til patten, som de hopper op som en trold af æske.

Nye Borgerlige har nemlig proklameret, at man vil igangsætte paragraf 42.

§ 42 Stk. 1. Når et lovforslag er vedtaget af Folketinget, kan en tredjedel af Folketingets medlemmer inden for en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse over for formanden begære folkeafstemning om lovforslaget. Begæringen skal være skriftlig og underskrevet af de deltagende medlemmer.

Det er en paragraf, der skal sikre en parlamentarisk mindretalsbeskyttelse netop i situationer, hvor et flertal, og i dette tilfælde en flertalsregering, misbruger sin magt.

Det er en paragraf, man skal bruge med stor omhu. Og den er heller ikke blevet brugt siden 1963.

Selv tidligere formand for De Konservative Per Stig Møller taler for, at det kan være relevant at bringe den i spil i denne sag.

Desværre nægter Liberal Alliance og De Konservative. Om de har lavet en studehandel med regeringen, ved vi ikke? Men det er besynderligt, at de lader sig køre rundt i manegen af regeringen i stedet for at stå sammen med os andre på danskernes side.

Jeg håber inderligt de kommer til fornuft inden udløb af fristen.

Disse partier har faktisk magten til at sikre at Store Bededag overlever. Nu er spørgsmålet, så om de reelt mener det, som de sagde i medierne, eller det blot var spin for at stemmeoptimere.

Hvis man virkelig mener, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen, så skal man jo bekæmpe denne adfærd og ikke bakke den op. Desværre tyder meget på, at det blot var en smart gimmick op til valget, som Alex Vanopslash og Søren Pape brugte. Nu hvor valget er ovre, så er de selv hoppet ned i gryden sammen med Mette Frederiksen.