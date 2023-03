Det blå traume spøger stadig: Kan blå fløj nogensinde blive en rigtig fløj igen?

For enhver vælger, der er blå helt ind i hjertet, står traumet fra midt 10’erne fortsat lysende klart. Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og et skrumpet De Konservative udgjorde blå blok. DF var større end Venstre og vant til at blive vartet op med flæskesteg og godbidder. Lars Løkke var Lars Løkke, og Liberal Alliance havde fået