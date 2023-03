Ydmyghed er yt

En af de opløftende ting ved at træne børn og unge i idræt – for mit vedkommende cykelsport – er at at se dem tage sporten til sig, herunder dens ritualer, krav og belønninger. Her lærer de, at sporten er større end dem selv, og at det, de gør, indskriver sig i noget, andre har gjort før dem. Uanset hvor talentfulde, de er, og hvor gode, de bliver, vil de altid stå i gæld til sporten, ligesom de rundes af træningens kvalitet og den legende alvor, sporten rummer sammen med gentagelse på gentagelse. Uden en gradvis tilegnelse heraf forbliver de turister i sportens rige og falder med tiden fra.

Nu skal det straks siges, at cykelsport er en disciplin, der præmierer vedholdenhed, men det gælder nok i virkeligheden de fleste sportsgrene. Sport som mere end hobby eller underholdning er givende, fordi den er krævende, ligesom den kan være nok så intimiderende. Det skyldes, at sport er med til at definere dine grænser. Hvad kan du tåle? Når du dyrker andet og mere end motion, tvinges du jævnligt til at se dig selv i øjnene. Du presses ud af din foretrukne komfortzone. Du lærer at tabe. Du lære af at tabe.

Børnene er naturligvis ikke bevidste herom, det er heller ikke nødvendigt. Det er nok, at de møder regelmæssigt op til træning og gør, hvad der bliver sagt. Eller i hvert fald: forsøger. Fremskridtet er ofte ganske kvikt. Læringskurven er som bekendt stejlest i begyndelsen, senere flader den ud, og så begynder det hårde arbejde med at lægge lag på lag på.

Kontinuitet er nøgleordet og dér, jeg vil hen. Repetition. Imitation. Rammer. Stabilitet. Tilpasning. Mesterlære. Kort sagt alt det, den progressive tidsånd har gjort oprør mod det meste af min levetid.

Den amerikanske filosofiprofessor Alan Bloom har i sin internationale bestseller The Closing of the American Mind fra 1987 (da. overs. 1991) beskrevet udviklingen med et lidt mystisk begreb. Han kalder det for nietzscheficeringen af venstrefløjen.

Hermed hentyder han til, at Marx viste sig ikke at være nok for venstrefløjen, slet ikke i Amerika. Den økonomiske profet var for kedelig, materialistisk, deterministisk og slet, slet ikke funky nok til den nye venstrefløj i det 20. århundrede. Da den stod og manglede noget tysk sværmeri, fandt den det i stedet hos Nietzsche. Selv om der næppe var nogen, der slugte Nietzsche råt, så smittede hans energi og visioner langt ind i de fine saloner.

I stedet for videnskab fandt de salonfähige myter, værdier og ideologi og mente, at sandheden var relativ. I stedet for nødvendighedens jernhårde lov fandt de selvhævdelse og samlede på kaos, engagement, personlighed og progressivitet.

Den sejrende progressivitet kommer til udtryk mange steder, selv i noget så uskyldigt som underholdningsprogrammet X-Factor, der er blevet vist i Danmark siden 2008 i mere end 200 afsnit. Som jeg allerede har skrevet på dette sted, lyver de skiftende dommere deltagerne lige op i ansigtet og bilder dem ind, at de er fuldstændig unikke og awesome, og lærer dem, at de ikke har brug for grundlæggende færdigheder, så længe de har deres karisma og personlighed. De er selv produktet, ikke deres tekniske færdigheder.

Værst er selvfølgelig Thomas Blachman, det største tågehorn på tv i nyere tid, selv om det mildest talt ikke har skortet på kandidater til den titel.

Det er den savlende længsel efter personlighed, der røber vor tids nietzscheepigoner. Deres glødende affekt og inderlighed, der får dem til at tro, at talent kun kommer fra hjertet. Her er ydmyghed og hård træning en dødssynd, mens hormoner, impulser, gestik, ord og neglelak trumfer alt. Du skal tænke stort og ud af boksen og for alt i verden: være dig selv!

Det siger de alle, i hvert fald når de blive spurgt. Vær dig selv, selv, selv. Hvad Blachman og hans disciple tror, er individuelt, peger direkte tilbage til tidsånden og det fælles. Den radikale subjektivisme er blevet vores evangelium.

Godt, man stadig har sin cykel (eller et par stykker). Og en flok seje drenge, der står og venter hver tirsdag og torsdag i vind og blæst, sol og regn.