Forhåbentlig kan Tesfaye bruge sin faglige baggrund til at forhindre

Og da så statsministeren her for nylig tog fat på ungdommen og uddannelse og fortalte om en skole, der var blevet alt for boglig, og at nogle var gode til det praktiske og andre til bøger - så er det nok til det bedste, at overlæreren ikke er til på jord længere. Men som ydmyg stedfortræder skal jeg forsøge at give ham stemme igen, for han havde faktisk ret.

Overlæreren ville på det kraftigste have afvist, at skolen var blevet for boglig, og havde formentlig undret sig over, hvad i alverden den ellers skulle være? Som sagt, lærdom og så meget vi kan nå var hans diktum.

Og her træder vi så ind i eftertidens helt store katastrofer. For såmænd kan man opdele elever i bogligt svage og stærke og som ofte med nøjagtig social herkomst. Men at det stadig kan lade sig gøre bunder i en monumental politisk forsømmelse. Det er ingen naturlov.