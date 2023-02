Er H.C. Andersen den næste, der bliver cancelled?

Den virkelighed betyder, at vi må finde en måde, hvor forskellighed favnes, men hvor det er o.k., at litteratur ikke tilfredsstiller alle synspunkter, hudfarver, religioner eller kropsstørrelser. For hvis vi begynder at indføre censur, hvis vi begynder at sortere i, hvad vores børn og unge har adgang til – så bevæger vi os skræmmende tæt på de totalitære samfund, vi tror, vi er så langt fra.

Skal Salman Rushdies ”De sataniske vers” forsvinde, skal bøger præget af et britisk imperialistisk verdenssyn? Balancen er svær – for hvilken litteratur er o.k. i dag, hvis vi på én og samme tid går ind for ytringsfrihed og det vigtige af at lære af fortiden, når vi bevæger os fremad?

Jeg bryder mig ikke om at se kvinder stå i kassen, hvis de kunne være forskere og virksomhedsejere, sådan som de nu er blevet hos Roald Dahl, eller at se nogen bliver kaldt ”enormt fede”. At Roald Dahl beskrev køn og overvægt, som han gjorde, siger noget om ham og hans tid, som vi kan bruge i dag, når vi taler med vores børn om, hvordan man behandler hinanden, og hvordan man for kort tid siden så på og hånede kvinder, minoriteter og overvægtige. Men reaktionerne på at ændre ”mor” og ”far” til ”familie” og elimineringen af ”piger og drenge” til ”børn”, og at der ikke længere er tale om ”smuk lys hud”, men ”smuk glat hud”, viser, at woke-bevægelsen ikke har den generelle befolkning med sig.

Da H.C. Andersen skrev ”Den lille havfrue”, så Danmark anderledes ud. Danmark var et homogent land, et land, hvor muslimske tørklæder, mørk hud og vidt forskellige kulturelle baggrunde ikke var en naturlig del af bybilledet. Skulle man opleve den store verden, måtte man gøre som Andersen og begive sig uden for landets grænser med hestevogn. Skønhedsidealet var lys hud, blå øjne og blondt hår.

Og det er dén virkelighed, Andersen skriver ud fra. Ikke den globale verden, der omgiver os i dag. Derfor er den lille havfrue »den smukkeste af dem alle sammen, hendes hud var så klar og skær som et rosenblad, hendes øjne så blå, som den dybeste sø«.

Er det problematisk? Er det noget, der bør slettes, næste gang H.C. Andersens samlede værker genudgives? Nej, for hvis vi sletter fortiden, sletter vi muligheden for samtaler med vores børn om, hvor vi kommer fra, hvad skønhed er, hvordan man så på mennesket før os. Og vi sletter muligheden for at tage stilling og træffe bevidste valg baseret på en refleksion over, hvilken verden vi befinder os i.