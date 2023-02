Når staten strammer grebet, må folkekirken jo også kædestramme

På tirsdag vedtager flertalsregeringen forslaget om afskaffelse af store bededag ved afstemning i folketingssalen. Okay så, de kan bare komme an, kan de. For jo mere Christiansborg og diverse ministerier strammer grebet om folkekirken, desto mere klart står det, at folkekirken må stå tydeligere “i egen ret”, som det hedder på politikersprog.