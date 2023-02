Det svage massemenneske

Hvad sker der, hvis man tør sige fra? Hvis man står fast. Ja, man risikerer en del. Måske at miste sit arbejde. Måske at blive kritiseret. Blive isoleret. Ensom. At blive afvist er en menneskelig grundfrygt.

Derfor er rødder så vigtige. Det giver os et grundlag at være modige på. At turde gøre det rigtige. Det er langt lettere at sige fra over for uretfærdighed, hvis man har tryghed i, at der er nogen derhjemme, der elsker én. Forankringen i familien er vores vigtigste værn mod den svaghed, der kommer af at være isoleret. At være en elementarpartikel, som det hed i Houellebecqs gennembrudsroman.

Vi kan også være forankrede i et sted. Ved at vokse op og blive boende i samme egn. Det giver os et pejlemærke for rigtigt og forkert. En følelse af at tilhøre noget. Et sted, hvor det er vigtigt, hvad der sker omkring os. Om en bygning bliver vedligeholdt. Om spejderklubben er god. Hvordan naboerne har det. Flugten mod byerne er en afgørende komponent i opbakningen af massemennesket som socialkarakter. Så har vi nomaden. 90’ernes kosmopolitiske helt, der havde hjemme ingen steder og alle steder.

Det samme gælder loyaliteten over for sit arbejde. Hvis man har været lokomotivfører i 20 år, betyder det noget, om sikkerheden er i orden. Om forholdene for passagererne er gode. At der bliver taget hensyn til alle involverede i arbejdssituationen. Hvis et job blot er en midlertidig station på vejen mod noget andet, er loyalitet ikke lige så afgørende. Mindre ansvar. Mere ligegyldighed. Mere mig, der er på vej.

Derfor er det så forbandet, at vores tid netop prædiker det modsatte af forankring. Man er bagud, hvis man bliver hængende i sin hjemegn. Svag og udynamisk, hvis man bliver på samme arbejdsplads. Kedelig og forstokket, hvis man bliver i sit ægteskab.

Idealerne om det frigjorte, autonome individ skaber ikke stærke mennesker med personlighed – det er netop derfor, massemennesket har brug for at signalere sin dyd i tide og utide. Manglen på karakter i dybden forsøges skjult under hashtags og erklæringer, der skal forvisse omverdenen om vedkommendes godhed og overensstemmelse med tidens holdningsdiktater. Det skaber anonyme, svage massemennesker, der kan bruges som redskaber af skruppelløse ideologer. I dag skal du mene dette – og hvis du er et rigtig dydigt eksemplar, hjælper du med at udskamme dem, der ikke mener det. Hvad det gør ved folks sjæl, er sikkert forskelligt. Men noget godt kan det ikke være.