Klip dem, vask dem og indkald dem

Som nævnt herover var det alle våbenføre mænd, som med grundloven blev underkastet værnepligt, og sådan er det stadig i Danmark. Godt nok fik vi i 1978 en lov om ligebehandling, men det var først to årtier senere, at kvinder fik værneret – altså mulighed for at aftjene militærtjeneste på lige vilkår med mænd. Både Norge og Sverige har i dag universel værnepligt, hvor både mænd og kvinder indkaldes, og selv om det ikke er det samme som fifty-fifty-fordeling af kønnene i uniformerne (flere mænd end kvinder melder sig typisk frivilligt), forekommer det at være en fair fremgangsmåde. Der tegner sig da også et flertal herhjemme for kvindelig værnepligt, hvilket med garanti bliver et diskussionspunkt i de kommende forligsforhandlinger på forsvarsområdet.

Jeg endte med at aftjene min civile værnepligt på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Dermed gjorde jeg samfundet en stor tjeneste – for ellers ville DSB’s Trafiksektions vandskadede arkiv for perioden 1880 til 1960 (Fyn og Sjælland) nok aldrig være blevet katalogiseret, tørret og sat på hylder. De otte måneder med gulnede papirer, kaffe på kanden og P4 i transistorradioen kunne imidlertid også have været otte måneder, hvor jeg havde lært at stå tidligt op, at rede min seng og få styr på mine stumper. De tabte erfaringer kostede mig nogle år med dyrekøbt læring, da jeg endelig flyttede hjemmefra for at læse på universitetet.

Jeg bilder mig ind, at jeg endte med at blive et nogenlunde helt og ordentligt menneske, men tit tænker jeg på, hvad jeg kunne have fået ud af at aftjene ”rigtig” værnepligt. Det havde været godt for mig at blive klippet, vasket og indkaldt – at komme væk fra min velmenende, men overbeskyttende mor, som nok helst havde set, at jeg var blevet boende hjemme for evigt. Min ældste søn aftjener netop nu værnepligt i Den Kgl. Livgarde, og jeg er vildt imponeret over den udvikling, han har gennemgået. Når vi mødes på hans vagtfri dage, er det ikke længere en lad teenager, men et voksent og dannet menneske med selvrespekt og tro på sig selv og fremtiden, jeg sidder over for.

Der er mange argumenter for og imod værnepligt, og idéen om at udvide den til at gælde både mænd og kvinder kan især få sindene i kog. Jeg anerkender mangfoldigheden af synspunkter, og jeg er på mange punkter også selv i syv sind, for hvordan hører tvang og pligt hjemme i et samfund, hvor alt andet handler om frit valg og selvrealisering? Men når alt kommer til alt, har værnepligt fra begyndelsen været en central del af vores demokratiske projekt, og den historiske arv bør vi have med i overvejelserne, når fremtidens værnepligt skal besluttes.