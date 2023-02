Lad Rusland, dette skammens og blodets imperium, forsvinde i sin egen krig

Lad mig vove en påstand: Rusland er et imperium i opløsning. Forfaldet ses overalt. Jeg kan sagtens forestille mig, at med udgangen af indeværende årti har Rusland i sin nuværende skikkelse forladt historien. Hvad vil restere? Måske en halv snes republikker fra Østersøen til Stillehavet, en stor klump vest for Ural,