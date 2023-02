ATP's 2022-resultat underbygger abe-test

Baggrunden for dette resultat er, at hvis det kunne regnes ud, hvilke aktier mv. der gav det højeste afkast, ja, så ville ATP og andre finansielle aktører, bl.a. pengeinstitutter, selvfølgelig selv opkøbe disse aktier m.v. på basis af råd fra de mange finansielle eksperter, som de har ansat. Herefter ville aktiepriserne ændre sig, indtil der ikke længere var mulighed for en sikker gevinst.

Derfor kan man ikke regne med, at finansielle institutter, selv om de har virkelig mange finansielle eksperter ansat, gør det bedre end gennemsnittet, og derfor bør vi som alm. borgere heller ikke tro på gyldne løfter fra rådgivere i finansielle institutioner.

Hvis man ikke tror på dette, vil jeg foreslå, at man selv laver en test heraf. Denne test kan udføres med følgende forslag over for f.eks. en bankrådgiver: Foreslå, at banken giver dig en højere rente på de midler, som du disponerer over – f.eks. en rente, der er et halvt procentpoint højere, end du kan få ved at placere i en relevant obligationstype.