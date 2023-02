Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

20/02/2023 KL. 14:30

Kontrasten mellem Ukraine og landet, der hygger sig i smug, er til at få øje på

Det er måske ikke så svært at få en nation som Ukraine til at hænge sammen stillet over for den brutale udslettelse. Straks sværere at få det danske til at hænge sammen uden en krig.