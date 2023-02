Det er uacceptabelt, at det vitterligste vås trives i folkestyrets hjertekammer

Der er vås, og der er vitterligt vås. Det første er undskyldeligt og til at håndtere. Vi kan alle sammen komme til at ytre noget, der ganske simpelt er forkert. Vi mener at vide, hvordan verden er, men vi tager fejl, og resultatet er, at vi siger noget vås. Til gengæld er vi hurtige til at æde det i os igen, når vi bliver oplyst om fejltagelsen.