I en overbefolket verden fødes der paradoksalt nok for få børn – også i Danmark

Der er aldrig blevet født færre børn i Danmark end i 2022. Hver kvinde føder kun godt 1,5 barn i gennemsnit. Man skal ikke være ekspert i hovedregning for at indse, at vi dermed bliver færre. Og vi er ikke de eneste.

I Kina er myndighederne fortvivlede over, at den generation af enebørn, man med brutale midler tvang igennem, nu hævner sig ved, at de selv får højst ét barn. I Sydkorea får hver kvinde 0,9 barn i gennemsnit. Og samlet set bor over halvdelen af verdens befolkning i dag i lande, der ikke reproducerer sig selv.