Smart-i-en-fart-løsninger plager uddannelser. Det har nu også ramt efterskolerne

Hvorfor er efterskolerne så populære, når de i gennemsnit leverer dårligere faglige resultater? Det er fordi de kan så meget andet godt og vigtigt, der udvikler og modner unge mennesker, hvilket kommer både den enkelte elev og samfundet som helhed til gode. Efterskolerne har selv påvist, at deres elever har større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, når der er taget højde for deres sociale baggrund. Jeg har selv sammen med en kollega netop på en forskningsworkshop præsenteret et forskningsprojekt, hvor vi ser på, om og i givet fald hvordan forhold i grundskolen kan påvirke den generelle tillid til andre mennesker senere i livet. Her tyder de første foreløbige resultater på, at efterskoleelever som de eneste skiller sig ud ved at have en højere generel tillid til andre mennesker senere i livet.

Når efterskolerne har mindre fokus på den traditionelle faglighed – der kan måles i eksamenskarakterer - og tilsvarende større fokus på andre dele af elevernes udvikling, kommer de således til at henvende sig til en bestemt type elever. På den baggrund er efterskolerne blevet kritiseret for at være et reservat for eliten, men hvorfor er det et problem? Der er ikke evidens for, at mere blandede skoler er med til at øge sammenhængskraften i samfundet (generel tillid), og der er heller ikke evidens for at der er en betydelig positiv klassekammerateffekt, hvor de fagligt svage elever får løftet deres faglige niveau ved at gå i skole med fagligt stærkere elever.

Uddannelsessektoren har i særlig grad været plaget af reformforslag med et meget tyndt evidensgrundlag. Folkeskolereformen er det bedste eksempel, hvor man lavede en kæmpestor altomfattende reform, der var baseret på, hvad man troede ville have positive effekter. Efterfølgende har man måtte er erkende, at reformen var en slog fuldkommen fejl. Tilsvarende er regeringen nu på vej med en reform, der skal afkorte de videregående uddannelser, der præcis som folkeskolereformen primært er baseret på tro fremfor viden. Vi må håbe, at det ikke bliver efterskolernes tur næste gang.

Selvfølgelig skal vi kunne diskutere, om samfundet som helhed får tilstrækkeligt værdi for de skattekroner, som vi bruger på efterskolerne og alle andre uddannelsesinstitutioner, men det bør ske med langt større omtanke. Udgangspunktet bør naturligvis være at inddrage alt det vi ved om området. Hvis der er betydelige ”huller”, hvor vi må konstatere, at vi mangler viden – hvilket ofte vil være tilfældet – må vi gå tilsvarende forsigtigt frem, når vi skal lave reformer. Det kan blive svært, fordi det klør i fingrene på politikere og mange andre for at forslå smart-i-en-fart-løsning, der kan give opmærksomhed og vise handlekraft her og nu, men det er på lang sigt en farlig gambling med samfundets vigtigste dannelsesinstitutioner.