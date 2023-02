Et kønsskifte for Gud er noget videre end at ændre et par tal i et cpr-nummer

En kønsneutral Gud. Sådan én har englænderne måske lige om lidt – i hvert fald vil Church of England nedsætte en kommission, der skal se nærmere på Skaberens mulighed for juridisk kønsskifte. Det sker, efter at flere præster har anmodet om lov til at omtale Gud i såkaldt kønsneutrale termer. Hvis kommissionen vurderer, at tiden, efter