Husk Hanlons ragekniv

Når noget ikke virker, er der altid en vis sandsynlighed for, at årsagen skal findes i dumhed frem for ondskab. En eller anden klaphat har måske trykket på den forkerte knap eller glemt at tænde for en kontakt. Nogen tænkte sig ikke ordentligt om, da de byggede systemet, hvorfor du nu oplever fejl på fejl på fejl, mens du river blodige hårtotter ud af hovedbunden i frustration. Eller også handlede en ukendt person i den bedste mening, men på grund af vedkommendes manglende forståelse for helheden, fik det fatale konsekvenser. Hanlons ragekniv hjælper os til at kende forskel på dumhed og ondskab, så vi kan ruste os bedst muligt mod begge trusler.

Der har været påfaldende mange systemnedbrud i dansk infrastruktur, myndigheders hjemmeside og virksomheder i tiden efter Ruslands invasion i Ukraine den 24. februar 2022. Selv om Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer trusselsniveauet for cyberaktivisme mod Danmark som HØJ, er det dog værd stadig at have Hanlons ragekniv med i lommen. Rigtig meget digital infrastruktur herhjemme er skabt ud fra et ønske om at gøre ting nemmere eller billigere – ikke sikrere. Tænk på det, næste gang du logger ind på en online service med MitID, forudsat at du har fået det til at virke eller måske stadig står i kø i Borgerservice for at få hjælp til installation fra et menneske.