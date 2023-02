Og så spørger I, hvorfor så mange bliver syge og trætte af politik?

Desuden er det langtfra enhver beskåret at blive politiker, slet ikke minister. Man skal elske at blive eksponeret, have en mening om alting på nul komma fem – og en ny kort efter. Det er et generelt træk ved politik, som kun er blevet accelereret af de digitale medier og globaliseringen af snart sagt alting.

Disse grundlæggende forhold stiller store krav til de enkelte politikere. Vedkommende skal både kunne spille skuespil og finde rod og næring i noget andet end den konstant skiftende dagsorden og aktiekurs. Man skal kunne stige på og af, dvs. finde en balance, sådan som Pernille Vermund heller ikke kunne i længden.

Med hensyn til Ellemann ved jeg ikke rigtig, hvad han er god til. Jeg er næppe den eneste, der har haft ondt af ham, siden han gik i farmands fodspor i stedet for at finde en vej i sit eget liv. Igen og igen har han lignet en vikar i 9. x. Ubekvemt står han og kigger ud over klassen og spørger, hvor deres bøger er henne, skønt de jo for længst er afskaffet i den danske folkeskole, hvor alt kan ordnes på nettet. Stakkels fyr. Hvad laver den mand dog i politik?