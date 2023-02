Hvorfor provokerer det så mange, at jeg ikke føler mit kejsersnit som en fødsel?

Så når jeg siger, jeg er ked af mit kejsersnit, og ikke føler, jeg har født, så accepter det som min oplevelse frem for at høre det som kritik af alle andre kvinders kejsersnit og oplevelse af at have født. Med ca. 60.000 nye fødselsfortællinger om året i Danmark bliver vi nødt til at gøre plads til, at nogle kan være gode og andre dårlige – uden dermed at gøre sig til dommer over, om andre oplever en lignende situation på samme måde.

Og bare for lige at tage den med det samme: Nej, jeg er ikke mindre mor eller elsker mit barn mindre af at have oplevelsen af ikke at have født hende. Kærlighed til min datter og sorg over tabet af den naturlige fødsel kan godt sameksistere.

Moderskabet bliver nemmere, når vi bliver i stand til at rumme, at der også findes svære oplevelser, som ikke skal tales op eller gøres ens, men bare får lov til at være svære for nogle og gode for andre.