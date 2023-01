Skal antidemokratiske foreninger, organisationer og trossamfund modtage statsstøtte?

Fratager man den økonomiske støtte til politiske partier, risikerer man amerikanske tilstande. Tro mig, ingen i Danmark har lyst til at se den politiske arena blive som i USA, hvor politik er gennemsyret af økonomiske interesser. Spørgsmålet er så, hvorvidt der bør indskrives ændringer til kravene for at opstille som parti. Jo mere divers befolkningssammensætningen i Danmark bliver, des større risiko er der for at se partier stille op, som ikke vil videreføre den samfundsmodel, generationer før os har bygget op. Dét er en diskussion for en anden dag.

Vi må stå vagt om de værdier og rettigheder, vi priser os af, især når de bliver testet – og det kan vi bl.a. gøre ved at lade folk have grundlæggende rettigheder til at tro, tale og tænke som de vil – men uden nødvendigvis via støtteordninger at gøre det nemmere for dem at praktisere deres antidemokratiske synspunkter.

Hykleri er temmelig uskønt at være vidne til. Det gør åbenbart mere ondt, når det er en kendt socialdemokrat, der står for skud, end når en relativt nytilkommen religion hånes. Men et demokrati adskiller sig altså fra totalitære regimer ved bl.a. at acceptere holdninger, der ikke repræsenteres af de siddende magthavere og ved at helt ude i hampen-mennesker kan give udtryk for deres holdninger.

Diskussionen handler egentlig ikke om ytringsfrihed. I Danmark og andre demokratiske lande har borgere ret til at gå imod politiske og religiøse ideer. Man kan demonstrere og være provokerende, man kan brænde Koranen af, man kan tagne Kristus med et enormt erigeret lem, og man kan håne et nylig afdødt politisk danefæ som Ritt Bjerregaard.

Man kunne jo overveje at omdirigere støtten til tiltag, der arbejder for at opbygge samfundet og understøtter demokratiske værdier i stedet for at nedbryde dem.