Når en kommune siger »læring«, så er det på tide at flytte

Min familie og jeg forventer at flytte om føje år, men listen over kommuner, vi ikke vil bo i, vokser, i takt med medierne afdækker flere og flere sager om ulovlig og umenneskelig behandling af kommunernes borgere.

Nu er Frederikssund også på listen. For som jeg også skrev i lørdags, har kommunen kontaktet det hospital, hvor en af dens borgere, Sofie, skulle føde på. Man ville have fødslen igangsat, så den nyfødte kunne tvangsfjernes før juleferien. Det lykkedes ikke. I stedet placerede man så Sofie og den nyfødte hos en plejefamilie med besked om, at de ikke måtte få besøg. I dag er barnet tvangsfjernet.