Digitalisering skaber kløfter

Ja, faktisk udgør gruppen af digitalt udsatte borgere 17-22 procent af befolkningen ifølge en rapport fra Digitaliseringsstyrelsen og KL. Ja, man vurderer, at gruppen kan udgøre op en fjerdedel. Flere er måske lidt beklemte ved situationen og går stille med dørene, men heldigvis er der da også i stigende grad en gruppe, der råber op og gør opmærksom på deres problemer.

Masser af ældre med på det digitale. De bruger MitID og e-Boks. Men stadig er en gruppe på omkring 275.000 borgere, som er fritaget fra Digital Post. De har så et enormt problem, når de skal kommunikere med det offentlige. Især hvis tingene skal gå lidt stærkt, og de f.eks. skal indkaldes til en undersøgelse eller afventer et svar – for posten er efterhånden ikke eksisterende med få og ustabile udbringninger, som vinden blæser.

Og hvis vi vender tilbage til togrejserne og rejser med offentlig transport, så er omkring en tredjedel af danskerne og heriblandt en stor gruppe ældre forhindrede i at gøre brug af DSB’s særligt attraktive orange-billetter, som manuelt kun kan købes på landets tre største banegårde – og her taler vi om en gruppe med et ofte stort behov for at opnå de store rabatter på orange-billetter. Men er du digital, kan du få. Er du ikke, må du gå.

Ja, jeg ved godt, at vi ikke får de små billetsalg tilbage. Jeg ved godt, at vi ikke kan forlange posten leveret hver dag, når kunsten at skrive breve er forsvundet til fordel for emails således, at vores børnebørn eller oldebørn aldrig vil opleve den fornøjelse at finde en kasse med gamle breve fra for længst afdøde familiemedlemmer.

Jeg ved også godt, at digitaliseringen for et flertal er en klar fordel, der gør hverdagen lettere. Ingen tænker vel for alvor med glæde tilbage på køen på posthuset en lørdag formiddag eller torsdag eftermiddag, når der skulle betales regninger.

Men vi kan som samfund ikke være bekendt at udelukke en stor gruppe fra vigtig kommunikation eller billige rejser. Derfor skal vi naturligvis have indført et digitalt fripas. Det skal ingen tigge sig til at få eller opfinde særlige undskyldninger for. Nej, det skal være en ret for alle borgere. Ingen skal stå med hatten i hånden og bede om ”digital nåde”. Nej, den skal alle have. I den kommende valgperiode vil Dansk Folkeparti gøre alt for at bekæmpe den splittelse og marginalisering, som er fulgt i kølvandet på den eskalerende digitalisering.