Ikke længe siden, ikke langt væk. Holocaust må aldrig glemmes

Klemt inde mellem hoteller, højhuse, lejlighedskomplekser, det enorme shoppingscenter Emporia og Malmø Arena finder man Malmö Mässan. Placeret i en rundkørsel i Malmø-forstaden Hyllie, der æstetisk er i sin helt egen liga. Og det er ikke positivt ment.

I dette inferno af glas, beton og hurtigt forbrug kan man i udstillingscenteret bevæge sig ind i noget helt, helt andet. For nu at sige det mildt. Siden juni sidste år har Malmö Mässan været vært for vandreudstillingen ”Auschwitz. Not long ago. Not far away”. Udstillingen, der er den første vandreudstilling med genstande fra Auschwitz, blev pga. den store interesse tilbage i september forlænget til på søndag den 29., to dage efter Auschwitz-dagen, der på fredag markerer årsdagen for dødslejrens befrielse i 1945.