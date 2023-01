Var det så endda for at bede, at vi klamrer os blindt til store bededag

Den nye regering mødte absurd modstand med sin første manifestation. Man undrer sig over, hvad problemet er, staten indførte store bededag, staten afskaffer den. Staten giver, staten tager. Regeringen anklages for magtfuldkommenhed, fordi den formaster sig til at bruge sit flertal. Det er vist i overensstemmelse med det repræsentative demokratis grundregler.