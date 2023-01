Debatten om store bededag er blevet tragikomisk totalteater

Men det er ikke kun fagbevægelsens ageren, der skriger til himlen. Regeringen lancerede forslaget uden at vide, hvem der skal betale, og uden at have styr på det helt elementære. Er det arbejdsgiveren? Lønmodtageren? Ingen synes at vide det – ikke sådan for alvor. Og de lovede gevinster synes trukket ud af den af finansministeriets regnemaskiner, som man kan få til at sige hvad som helst, hvis bare man nørkler længe nok med forudsætninger og antagelser.

Derudover: Koblingen til krigen i Ukraine er – selv om den måske er rigtig – simpelthen for tyk. For bededagen er jo stadig afskaffet, når krigen forhåbentlig inden alt for længe er slut, og forsvaret er styrket. Hvad går pengene så til? Skattelettelser eller mink-erstatninger? Og skærer vi egentlig ned i velfærden, når det er arbejdsgiverjul, og bliver vi rigere, når det er skudår? Aner det ikke.