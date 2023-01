Hvornår gav vi kommunen lov til at være politi, anklager, dommer og fængselsbetjent?

Frederikssund Kommune har i december henvendt sig til Hillerød Hospital for at spørge, om man ville sætte en af kommunens gravide borgere, Sofie, i gang med at føde før tid, da kommunens ansatte forventede at tage den nyfødte fra moderen ved fødslen. Det ville nemlig passe bedst ift. de ansattes juleferie. Hospitalet sagde heldigvis nej.