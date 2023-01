Derfor er det bestemt ikke usandsynligt, at gældsgraden bliver for høj i flere end to år.

Og nu kommer vi til det smarte ved lånekonstruktionen. Tre af realkreditinstitutterne forbeholder sig ret til at ændre i lånevilkårene og opsige den aftalte afdragsfrihed.

Det betegner Finanstilsynet, der i flere år har været skeptisk over for 30 års afdragsfrihed, med følgende sætning:

»Det er et indgribende vilkår, og det er usædvanligt, idet risikoen ved fald i pantets værdi lægges over på låntageren.«

Tilsynet opfordrer derfor til, at vi boligejere ikke kan sige nej til rådgivning, inden vi optager lånet med den lange afdragsfrihed. Det kan man vist kalde en god idé.

Langt de fleste med evig afdragsfrihed er ældre, der ikke behøver at spare mere op i boligen. Det fremhæves ofte som en fordel – ja, nærmest en tryghed hos realkreditinstitutterne.

Men er det rigtigt? Ikke helt. Pensionister er formentlig de mest økonomisk sårbare, fordi deres indtægt er lavere, end dengang de var på arbejdsmarkedet. En højere ydelse på boligen vil derfor gøre ekstra ondt.

Når vi går pension, krydser vi en livsfase, og det får i sig selv store konsekvenser for vores økonomi. Risikoen for at afgå ved døden har det som bekendt med at stige med alderen!

For at blive kreditgodkendt både til afdragsfrihed og ny bolig skal man kunne betale et 30-årigt lån med afdrag. Det er efter min mening en myte, som i øvrigt bliver gentaget konstant, at det giver sikkerhed for alle.

I så fald kan det undre, at den finansielle sektor har forsvaret afdragsfriheden med, at den reddede mange boligejere under og efter finanskrisen.

Og så er der kravet om omsættelighed. Det skal en bolig være, for at ejerne kan få drømmelånet. Der er også krav om en vis vedligeholdelsesstandard.

Må jeg minde om, at boligpriserne falder, og at der er så få handler, at vi afhængig af boligtype skal 8 eller 10 år tilbage for at finde et lavere niveau. Ups, hvor blev den omsættelighed pludselig af?

Jeg kender ingen, der har haft besøg af en vurderingsperson, inden de har fået bevilget et sådant lån. Og hvad ved bankrådgiveren om velplejede sålbænke, skotrender og sokler, når han eller hun sidder godt beskyttet mod virkeligheden i et kontorfællesskab med finanspapirer, familiefotos og frugtordning?

Det hævdes, at danske boligejere er bundsolide. Det er en noget besynderlig påstand, da danskerne er et af de mest forgældede folkefærd i den vestlige verden.

Op til finanskrisen var det nærmest en trend at belåne sin bolig til langt over de valmede gavle og derefter investere overskuddet. Det gav de pågældende to gange tab, da både bolig- og aktieværdier blev eroderet.

At det sker igen, er Finanstilsynet »grundlæggende bekymret for«.

Den vogn hopper jeg gerne på.

Afdragsfrihed har udviklet sig til at være ganske fornuftigt. Mange førstegangskøbere bruger den til at få høvlet dyr bankgæld af hurtigt og derefter afdrage på realkreditlånet. Det giver også en mulighed for at få taget trykket af økonomien, hvis der pludselig sker noget alvorligt.

Men 30 års afdragsfrihed er en voldsom beslutning, der rækker ud i en uforudsigelig fremtid. I øjeblikket er de faste renter for høje til, at evig afdragsfrihed giver mening. Det kan friste interesserede til at vælge renterisiko i stedet.

Som nævnt rammes de pågældende af to ulykker. Ja, nærmest tre. For vil de sælge undervejs, risikerer de at skulle betale overkurs for at indfri lånet. Det sker, hvis renterne falder igen på et tidspunkt.

Bidragssatserne på lån med 30 års afdragsfrihed er højere end på lån med 10 års afdragsfrihed. Bidrag afspejler risikoen på et lån. Så realkreditinstitutterne har taget højde for den øgede risiko. Nu mangler vi blot, at vi gør det.