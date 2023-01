"Det er historisk." Nej, det er det ikke hver gang

Men hvilke af de begivenheder, som vi har været optaget af for nylig, er egentlig ”historiske” - og hvilke er ikke. Det er selvfølgelig lidt af en smagssag og et spørgsmål om, hvordan man definerer begrebet ”historisk” og de andre begreber og vendinger, jeg har nævnt ovenfor.

F.eks. er det ikke ”første gang i nyere tid”, at vi har fået en flertalsregering, som der stod et sted i medierne for en måneds tid siden. Ikke med mindre man mener, at ”nyere tid” begynder i 1994, og at alt før det tidspunkt er ”ældre tid”. I så fald har de fleste nulevende danskere over 29 år oplevet at leve i ”ældre tid”. Bare ærgerligt for os allesammen!