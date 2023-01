Det forslag er hele tre ting. Og ingen af dem er positive

Det er for det første en grundregel, som i hvert fald økonomer hylder i diskussionen af de offentlige finanser, at der ingen direkte sammenhæng er mellem de enkelte indtægts- og udgiftsposter på de offentlige budgetter. Derfor er sammenkædningen til forsvarsudgifter manipulerende og forkert. For det andet er fritid, selv for økonomer, jo ikke uden værdi. Tværtimod er hovedsynspunktet, at værdien af ekstra fritid svarer til lønnen – efter skat – på øget arbejde. Derfor undrer det mig, at det ikke værdsættes, at fritiden reduceres ved inddragelsen af store bededag som fridag. Dette forstærkes af, at der jo er alt for mange – ikke mindst unge – i Danmark, der lider af stresssymptomer.