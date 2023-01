Og da jeg sad der med mørke rande under øjnene og tænkte på, at jeg ikke orker at høre om flere tabuiserede følelser – og hvor tiltrængt det er for tidens jamrende menneske at høre, at vi mærker livets grøde i den forpligtende og selvforglemmende relation, vi indgår i med familien, børnene, den elskede, vores forældre – alle dem, der er vores liv, og gør os til dem, vi er – skaber vores identitet.

»Jeg er storesøster Inger.« Sådan identificerer min datter altid sig selv. Jeg er storesøster. ”Inger” kommer til sidst. Hun er den, hun er, i kraft af relationen til den lillebror, hun elsker overalt og bed i låret i arrigskab forleden. For vi kommer til os selv i kraft af en anden – i kraft af den kærlige eller kødelige, fortvivlede eller forunderlige, underfulde, trættende, søvnberøvende eller måske umulige relation til et andet menneske bliver jeg til den, Skaberen oprindeligt har anlagt mig til at være.