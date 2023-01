Livet med en ADHD-dreng er aldrig kedeligt. Til gengæld er det lærerigt

Det betyder også, at han ikke altid ved, hvad der er passende at sige eller spørge om. Det gør ikke så meget derhjemme, for vi kender ham jo og kan svare og favne ham. Vi ved, at han ikke er uhøflig, grov eller ufølsom – tværtimod. Men ude i den verden, han i stigende grad bevæger sig mere selvstændigt rundt i, kan verden give nogle knubs – især til dem, der skiller sig ud. Derfor har vi et kodeord. Vi bor i USA, så vi har valgt det danske ord ”gulerod”, som lader ham forstå, at han skal stoppe den tangent, han er på vej ud ad – uden at amerikanerne forstår vores verbale puf. Vi er nødt til at være direkte, for diskrete hentydninger, forstår han ikke.

Men det er ikke kun os voksne, der skal lære ham at begå sig i en verden, der desværre ikke er så favnende, som vi der er tæt på kunne ønske. Vi ser, hvad en hårdhændet betaling ved kasse ét gør ved sårbare følelser og et sind, der ser verden gennem en anden linse end de fleste.

På adskillige planer og niveauer har jeg lært så helt utroligt meget af min søn. Som for eksempel da jeg hentede ham efter skole og gav ham en undskyldning for min irritation om morgenen. Normalt er det faren, der har morgentjansen, han er mere tålmodig over for vores hoppebold med den flagrende hjerne først på dagen. Morgenen med mig var gået helt i kludder.

”Mor, jeg når altid bussen. Jeg laver mine lektier. Jeg kommer ikke for sent. Målet er det samme, men vi gør tingene forskelligt,” svarede han. Og der sad jeg med tårer i øjnene. For det er jo helt rigtigt. Vi gør tingene forskelligt, og hvor ville det være kedeligt, hvis vi alle var ens og gjorde tingene på samme måde.