Undskyld, hvis jeg forstyrrer

Den anden tendens, jeg har bemærket, handler om skrald. Hvor det tidligere kun var de mest provokerende typer, som helt forudsigeligt og meget bevidst efterlod deres tomme McDonald’s-emballage på bordet i toget, når de stod af, er det efterhånden blevet mere reglen end undtagelsen for mine medrejsende. Pæne ældre damer i flok på vej til hovedstaden for at gå en tur i Tivoli og måske nyde en forestilling på Det Kgl. Teater lader en bunke af tomme papkrus, papirsposer og træbestik med tandsmør ligge efter at have indtaget en større morgenbuffet i den tidlige afgang fra provinsen. Nogle gange, når jeg blive tilpas ond i sulet, pakker jeg det hele sammen og går ud i mellemgangen, hvor jeg demonstrativt rækker deres efterladenskaber frem og siger ”I glemte vist det her!” Min teenagerdatter ville formentlig betegne sådan en reaktion ”cringe”.

Selvfølgelig kan man være distræt, stresset eller bare glemsom og komme til at efterlade sin tomme flaske eller lidt snotpapir, når man pludselig opdager, at ens endestation er dukket op på den anden side af vinduet. Børn er også – til en vis grad – undskyldt, for hvis de er vant til, at mor og far står for oprydningen derhjemme, er det måske ikke ”top of mind” at bortskaffe sit eget skrald på rejsen. Men jeg forstår simpelthen ikke, at voksne mennesker med menneskeligt og økonomisk overskud nok til at handle i 7Eleven og nyde livets goder på rejsen ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv. Hvem regner de med skal gøre det?!! Svaret er vel den DSB-medarbejder i orange tøj, som er begyndt at gå gennem toget med en plastiksæk et par gange undervejs. Mon vedkommende er blevet ansat, fordi folk holdt op med selv at smide skraldet væk, eller har mine medpassagerer ændret adfærd, fordi DSB indførte organiseret oprydning?

Ligesom at skraldeproblemet tilsyneladende vokser, er det - set fra mit perspektiv - blevet gradvist værre med støjforureningen gennem de seneste ti år. Jeg håndterer i dag togturene med et par dyrt indkøbte hovedtelefoner med digital støjreduktion, hvilket faktisk fungerer overraskende godt, selv om jeg ville foretrække et almindeligt lydniveau af samtaler og lidt latter ind i mellem som baggrundsunderholdning. Måske kapitulerer jeg snart og rykker ind i stillekupeen. At bruge hovedtelefoner er dog ikke noget nyt for mig. Det tankevækkende er, at hvor jeg tidligere tog dem på for at undlade at forstyrre andre med min musik, lydbog eller tale fra et tv-program, bruger jeg dem i dag for at skærme mig selv mod mine medrejsendes soundtracks.

En relevant indvending mod mit hvide midaldrende mandebrokkeri er, at jeg da bare kan sige noget til folk i situationen. Men først og fremmest erkender jeg, at mine medpassagerer er i deres gode ret til at se tv, høre musik og føre højlydte samtaler her i standardkupévognen, så længe de ikke slæber en storkalibret soundbox med og omdanner lyntoget til en festivallejr. Jeg forstår nok bare ikke, at de selv kan holde ud at befinde sig i denne kakofoni af konkurrerende lydkilder. Desuden siger jeg faktisk noget en gang i mellem – og så prøver jeg mig typisk frem med lidt humor. ”Undskyld hvis jeg forstyrrer ved at sidde her og køre i tog, mens du ser serier,” plejer at virke ret godt. Som regel tænder jeg dog bare for støjreduktionen i mine hovedtelefoner og lader de andre forstyrre hinanden i fred.