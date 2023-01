I det skøre borgerforslag opholder jeg mig særligt ved én sætning: »Det er diskriminerende, at man først får stemmeret, når man fylder 18 år.« Læs det igen: diskriminerende – vi er altså nået dertil, hvor enhver helt rimelig begrænsning vedtaget for det fælles bedstes skyld går lige i nervesystemet på tidens menneske, der konstant har krænkelsesparaderne oppe. Men derudover er bemærkningen om det ”diskriminerende” ved, at unge under 18 ikke har stemmeret, også et vidnesbyrd om den bekymrende dyrkelse af børn og unge i vores samfund. For i kraft af klimakrisen og alt, hvad den har velsignet os med at klimastrejke, vrede unge på gaden anført af Greta Thunberg og akkompagneret af dommedagstoner, har vi fået en nærmest dogmatisk tro på, at ungdommen besidder en dybere, en sandere, en renere og mere skyldfri indsigt i verdens sammenhæng end vi andre gamle, faldne skabninger.