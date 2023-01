Jeg har selv siddet på min flade og iagttaget udviklingen, både som far og censor på universitetet og handelshøjskolen. Det er balstyrisk, hvad unge mennesker, der kommer lige fra folkeskole og gymnasium, ikke ved om distinkte fag, emner, metoder, kildehåndtering og klassiske problemstillinger. Det akademiske håndværk er mere eller mindre spulet væk. Til gengæld vil de meget gerne gøre karriere og redde klimaet, mest det første.

De dygtigste skal nok klare sig, det er ikke dem, jeg bekymrer mig om, det er alle de andre, rosset, mængden, massen, gennemsnittet. Det rasler nedad, og den recession, alle taler om, er ikke kun økonomisk. Den er mest af alt åndelig.

De konkrete konsekvenser er allerede begyndt at melde sig, selv på højere og betroede poster i samfundet. Mange chefer, selv i private virksomheder, kan ikke forstå komplicerede sammenhænge og hyrer eksterne konsulenter for at dække over egne begrænsninger. Mellemledere kan ikke skelne mellem referat og resumé for slet ikke at snakke om ord og virkelighed. Imens er endda modne forretningsfolk begyndt at tale en slags avatar-engelsk, mens statslige styrelser henvender sig mere og mere barnagtigt til borgerne, og politiaspiranter i stor stil dumper til den skriftlige optagelsesprøve, fordi de intet har lært i skolen og gymnasiet, end ikke at bruge nutids-r, stort I og lille i korrekt, ligesom en dame ved navn Barbara Bertelsen kan sætte centraladministrationen helt ud af drift ved simpelthen at opføre sig som en slyngel.

Et halvt århundredes negligering af skolemæssige og kognitive færdigheder har lagt ikke alene folkeskolen i graven, men også tyndet gevaldigt ud i den almene dannelse, som ville have været en udmærket modvægt til digitalisering, globalisering og anden strukturel dumhed, wokesygen ikke at forglemme. I stedet synes vor samtid at være besat af at forskønne virkeligheden og lade som om, at vi bliver klogere og klogere, bedre og bedre, mere og mere ligestillede, frie, mangfoldige, åbne og bare ... rigtige.

Det skyldes dybest set, at mennesket, dette viljestærke og forfængelige væsen, slet ikke kan lade være med at ville være bedre end andre, jf. en tyk bog fra 1818 af en død, hvid tysk filosof – og derfra er der ikke langt til at tro eller bilde hinanden ind, at vi slet ikke behøver læse, øve os, træne, knokle og arbejde for at holde civilisationen bare nogenlunde ved lige og kunne se tilværelsens tragiske natur i øjnene med oprejst pande. Vi kan nøjes med at ”ville verden”.

Livets skole er alt det, der kommer efter skolen. Tænk, hvis skolen kunne forberede os på den, så vi havde lidt mere at stå imod med. Dét ville gøre skolen til skole.